Bellaria Igea Marina, convocato il Consiglio Comunale per mercoledì 30 luglio

Il Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina è convocato in prima convocazione per la giornata di mercoledì 30 luglio alle ore 20:00. Qualora non si raggiunga il numero legale, la seduta si terrà in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 20:45.

Per consentire la massima partecipazione, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.

L’ordine del giorno prevede 12 punti, tra cui:

Comunicazioni del Presidente;

Presentazione del Documento Unico di Programmazione;

Modifica del Regolamento Generale delle Entrate;

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2025, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Approvazione del Piano Operativo Comunale di Protezione Civile;

Proroga della convenzione tra Provincia di Rimini e Comuni conferenti per la gestione associata della funzione sismica;

Accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio relativa all’intervento di adeguamento urbano tra la ex SS.16 e la foce;

Aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025.

Sono inoltre previsti tre ordini del giorno presentati da consiglieri comunali riguardanti: la richiesta di attivazione di un progetto di gemellaggio con Irpinia; iniziative contro il bullismo e per la prevenzione a Bellaria Igea Marina; la situazione nella Striscia di Gaza.

Il Consiglio affronterà infine alcune interpellanze relative a temi di interesse locale.