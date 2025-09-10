Bellaria Igea Marina, dal 12 al 14 settembre la Festa della Piadina: gusto, musica e tradizione nel cuore della città

Tradizione, convivialità e spettacolo accendono il centro cittadino: dal 12 al 14 settembre torna la Festa della Piadina 2025, tre giornate dedicate al pane di Romagna che trasformeranno il viale Paolo Guidi e le strade limitrofe in un palcoscenico diffuso di sapori e cultura popolare.

Per la prima volta l’evento è organizzato da l’Accento srl in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale. «Un nuovo corso per la manifestazione – spiega l’Assessore alle Attività Economiche, Milena Casali – in cui abbiamo voluto fosse ancor più forte il coinvolgimento delle attività locali: l’adesione in buon numero è motivo di soddisfazione e segno di un tessuto commerciale capace di collaborare ed essere protagonista. Una festa che abbiamo voluto trasudasse passione e tradizione, distribuite in un palinsesto ricchissimo in cui non mancheranno showcooking, spettacoli itineranti e musicali».

Sulla stessa linea le parole di Alberto Tura, legale rappresentante de l’Accento srl: «Siamo molto contenti di essere al fianco del Comune di Bellaria Igea Marina nell’organizzazione di questa importantissima manifestazione per l’intero territorio. La Festa della Piadina non è solo un appuntamento gastronomico, ma un momento di identità collettiva che valorizza la cultura e le eccellenze locali».

La vera protagonista sarà naturalmente la piadina romagnola, proposta in mille varianti grazie ad associazioni e attività del territorio. Dal gusto gourmet della Pro Loco con la piadina alla tagliata di tonno, alle ricette tradizionali dell’Osteria La Baracca, fino alle versioni creative come il rotolo con alici marinate, squacquerone, radicchio e rucola della piadineria Pacha Mama o il gelato squacquerone e fichi con piadina firmato L’Insolito Posto. Immancabile lo storico stand del Comitato Borgata Vecchia, memoria storica della manifestazione, insieme all’energia musicale dei ragazzi di Flottageddon, in arrivo con dj set.

Il programma prevede un mix di esperienze: venerdì 12 settembre concerti e animazioni lungo il Viale dei Platani; sabato 13 lo showcooking dell’“Azdora di Bellaria” Frida Vasini, in grado di trasformare la cucina in spettacolo popolare, con piazza Matteotti animata fino a notte da musica e danze. Domenica 14 torna Frida con un nuovo showcooking, accompagnato da concerti live, spettacoli per famiglie, la Lotteria dell’Estate e la tappa di “Miss Mamma Italiana 2025” in Piazza Don Minzoni, evento amatissimo dal pubblico.

Spazio anche alla cultura con “La Romagna dei Libri”, ciclo di incontri nella Biblioteca A. Panzini che si terranno in tutte e tre le giornate.

La Festa della Piadina 2025 non sarà soltanto una celebrazione gastronomica, ma un’occasione per vivere Bellaria Igea Marina tra sapori autentici, spettacoli e convivialità. Un fine settimana pensato per unire residenti e visitatori attorno a uno dei simboli più amati e identitari della Romagna.