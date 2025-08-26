Bellaria Igea Marina, dal 29 agosto torna “Il Gusto del Porto”: due serate tra sapori di mare e musica dal vivo

Il 29 e 30 agosto il porto canale si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla tradizione marinara, con la nuova edizione de “Il Gusto del Porto”, evento organizzato da Fondazione Verdeblu con il patrocinio del Comune. Due serate all’insegna della cucina di mare e dello spettacolo, tra piatti tipici, truck food, musica dal vivo e iniziative speciali.

A partire dalle 19.00, lungo le vie Rubicone e A. Pinzon, gli stand gastronomici proporranno un ricco menù di specialità locali: primi piatti marinari, fritti misti, spiedini, piadine farcite e molto altro, il tutto accompagnato da buon vino. Novità 2025: la presenza dei food truck, per ampliare l’offerta e soddisfare tutti i palati.

Spettacoli e ospiti speciali

Le due serate saranno animate da numerosi appuntamenti musicali, con generi che spaziano dal folk al pop, fino ai ritmi acustici e alle sonorità più coinvolgenti. Tra gli artisti in programma: Darma Acustic Duo, Pepita Unplug, Pippo Live, Dj JFACE, Hateful Flies, Aisha, Chiara Fabbri e Gli Scariolanti.

Un momento imperdibile è previsto per venerdì 29 agosto alle 20.30, quando Mirko Casadei POPular Folk Orchestra si esibirà a bordo della storica imbarcazione Teresina, attraccata sul lato Igea Marina, regalando al pubblico un suggestivo tributo musicale sulle note dei suoi successi.

Esperienze sul mare e intrattenimento per i più piccoli

Tra le attrazioni di quest’edizione figura anche la motonave Super Tayfun, pronta ad accogliere gli ospiti per un esclusivo aperitivo sul mare: venerdì dalle 20.00 alle 21.30 sarà possibile salire a bordo con le pietanze acquistate negli stand e partecipare al party musicale curato da Angeless Music Party con Giorgio Paganini & Ramiro Astolfi.

Per i più piccoli, durante le due serate, sarà attivo il traghetto Hale Bopp a titolo gratuito.

Un evento corale

“Il Gusto del Porto” è reso possibile grazie alla collaborazione di numerose realtà cittadine: Circolo Diportisti, Circolo Nautico, La Banca del Tempo, Randagi Bike Style, Alta Marea, Porto Loco, insieme ai food truck Da Mengo, Mad for BBQ e Piadineria Selvaggia. A sostenere l’iniziativa anche ristoranti e attività storiche della zona, tra cui Capitan Bagati, La Baracca, Antica Trattoria Barslon, Osteria Romagnola L’è un pché muroi e Libeccio Ristorantino.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 29 e sabato 30 agosto al porto canale di Bellaria Igea Marina: un’occasione per vivere la magia del mare, assaporare piatti tipici e lasciarsi conquistare da due serate di festa e convivialità.