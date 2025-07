Bellaria Igea Marina, domani Michele Fenati in concerto: tributo ai grandi cantautori italiani nel parco di Casa Panzini

Un tuffo nell’anima musicale del Novecento italiano attende il pubblico domani sera, mercoledì 16 luglio 2025, nel suggestivo scenario del parco di Casa Panzini. Protagonista della serata sarà Michele Fenati, interprete raffinato, che guiderà gli spettatori in un intenso percorso tra le voci e le parole dei più grandi autori della canzone d’autore italiana.

L’evento, dal titolo evocativo “I poeti della canzone italiana”, rientra nel calendario degli appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Bellaria Igea Marina e si terrà alle 21:30, in quello che è diventato un ritrovo simbolico del mercoledì culturale bellariese.

Sul palco, Fenati riproporrà con rispetto e passione i brani che hanno segnato la storia musicale del Paese. Un omaggio ai maestri che hanno saputo fondere poesia e melodia, come Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Riccardo Cocciante, Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Paolo Conte, Lucio Battisti e Domenico Modugno. Ogni esecuzione sarà arricchita da piccoli racconti, aneddoti leggeri e curiosità che faranno da ponte tra le generazioni e le emozioni.

Non solo musica, quindi, ma anche memoria e racconto, in una serata pensata per celebrare il patrimonio culturale di un’Italia che sa ancora emozionare attraverso le sue canzoni più vere.

L’appuntamento è a ingresso libero e promette di trasformarsi in un momento di condivisione sotto le stelle, dove la parola cantata si fa storia e la nostalgia diventa festa.