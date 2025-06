Bellaria Igea Marina, domenica 22 giugno la 26ª “Giornata Ecologica in Mare” per la pulizia delle acque

Domenica 22 giugno, condizioni meteo-marine permettendo, si terrà la 26ª edizione della “Giornata Ecologica in Mare” a Bellaria Igea Marina. L’evento, organizzato dal Circolo Diportisti in collaborazione con il gruppo sommozzatori Oink Diving, punta alla tutela e pulizia delle acque antistanti il territorio comunale.

La manifestazione è sponsorizzata da BCC RomagnaBanca e gode del patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e della Fondazione VerdeBlu. Numerose le associazioni coinvolte: il Gruppo di Protezione Civile “Gigi Tagliani”, Legambiente, giovani atleti del Romagna Paddel Sup, la locale Associazione Boy Scout C.N.Gei e la ProLoco.

Il programma prevede il raduno alle 8:30 presso il Porto-Canale Comunale, seguito dall’uscita in mare delle barche per la ricerca e il recupero di materiali galleggianti. I sommozzatori ispezioneranno alcune scogliere per recuperare rifiuti incastrati fra i massi.

La manifestazione sarà documentata da TeleRomagna, che ne seguirà le fasi sul territorio.

L’iniziativa conferma l’impegno della comunità locale nella salvaguardia dell’ambiente marino e nella promozione di una maggiore consapevolezza ecologica.