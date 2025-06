Bellaria Igea Marina. Domenica mattina in scena la Triathlon BIM: come cambia la viabilità

Nella mattinata di domenica 8 giugno, il territorio di Bellaria Igea Marina ospiterà la manifestazione sportiva “Triathlon BIM 2025“, per la quale è atteso notevole afflusso, tra partecipanti e persone al seguito. Al fine di consentire lo svolgimento in piena sicurezza dell’evento, sarà in vigore per l’occasione una serie di modifiche alla viabilità; anzitutto, si segnala la sospensione temporanea della circolazione veicolare, nell’imminenza e durante il transito dei corridori previsto tra le 9.30 e le 13.30 circa nelle seguenti zone e strade: p.le Capitaneria di Porto, viale Pinzon, via Properzio, via Del Bragozzo, via Chiesa, via Fornace, via Donegallia, via Fermignano, via San Vito, via Ravenna, via Partinico, via Garibaldi, via Abba, via Ravenna, via San Vito, via Battisti, via Ferrarin, via Dei Saraceni, via Ovidio, via Nepote, via Pisani ciclabile (compresa carreggiata da Via Dandolo a Via Italico, via Ennio ciclabile.

Inoltre, nel tratto di viale Pinzon compreso tra via Carducci e via properzio, nonché in p.le Capitaneria di Porto, la chiusura totale al transito veicolare ed il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, eccetto mezzi autorizzati, sarà istituita dalle 6.00 di sabato 7 giugno alle 18.00 del giorno successivo. Divieto di sosta che per tutta la giornata di domenica interesserà, nell’interezza o a tratti, strade quali via Properzio, via Del Bragozzo, via Chiesa, via Fornace, via Donegallia, via San Vito, via Ravenna, via Partinico, via Garibaldi, via Abba, via Battisti, via Ferrarin, via Dei Saraceni, viale Pinzon, via Ovidio, via Nepote e via Pisani, oltre che tutta l’area di parcheggio perimetrale esterna al Mercato Ittico di via Dei Saraceni.