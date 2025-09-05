Bellaria Igea Marina, due borse di studio in memoria di Sandro Fornari: l’omaggio di Malibù e Mapo Club

Un gesto di solidarietà che nasce dal cuore della comunità locale per onorare la memoria di Sandro Fornari, concittadino prematuramente scomparso nel 2023. Le realtà cittadine Malibù e Mapo Club, storicamente legate non solo al divertimento notturno ma anche al tessuto sociale e culturale della città, hanno istituito due borse di studio destinate a ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà economica.

Le borse sono state simbolicamente consegnate al sindaco Filippo Giorgetti, che, insieme agli uffici comunali, individuerà due studenti meritevoli ai quali destinare questo sostegno concreto per il proseguimento degli studi.

Un doppio messaggio: solidarietà e divertimento sano

I promotori hanno voluto sottolineare il profondo significato di questa iniziativa: “L’importanza di non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più giovani, investire nelle loro potenzialità e quella di promuovere un’idea sana di divertimento”.

Il progetto vede il coinvolgimento diretto di tanti ragazzi vicini ai due club e si inserisce nella volontà di coniugare il ricordo di Sandro Fornari con un investimento nel futuro delle nuove generazioni.

Una comunità che non dimentica

L’iniziativa non rappresenta soltanto un supporto economico, ma anche un segnale forte di coesione e vicinanza, ribadendo come la memoria di chi ha lasciato un segno nella città possa tradursi in opportunità di crescita per chi rimane.

Le due borse di studio diventano così il simbolo di un tributo collettivo e, allo stesso tempo, di una scelta che guarda avanti, consolidando la rete sociale di Bellaria Igea Marina e ribadendo il valore della comunità nel sostenere i propri giovani.