Bellaria Igea Marina è Bandiera Blu 2025

Per la città è il 17^ riconoscimento consecutivo.

L’Assessore Ceccarelli: “ Un premio per tutta la comunità. Un traguardo che si costruisce giorno per giorno

con politiche ambientali sostenibili e una gestione virtuosa del territorio e delle risorse”

Il mare e le spiagge di Bellaria Igea Marina si confermano eccellenza tra le destinazioni della Riviera, sotto il profilo ambientale e turistico: è arrivato infatti oggi, nel contesto della tradizionale cerimonia presso la sede del CNR a Roma alla presenza del Ministro Musumeci, l’annuncio che ufficializza il conferimento alla città della Bandiera Blu 2025.

Per Bellaria Igea Marina, si tratta del diciassettesimo lusinghiero sigillo consecutivo, per quello che è diffusamente riconosciuto quale autorevole garanzia circa acque balneabili di qualità e servizi eccellenti. Non a caso, l’ottenimento della Bandiera Blu, che è conferita a livello internazionale annualmente dalla FEE – Foundation for Environmental Education, è sotteso a numerosi requisiti legati alla gestione ambientale, alla presenza di servizi efficienti per residenti e turisti, alla tutela della sicurezza sul territorio, alla sensibilizzazione.

Nello specifico, sono oltre trenta i criteri specifici presi in esame annualmente, che vertono anzitutto sul l’efficienza degli impianti di depurazion e , la gestione dei rifiuti , la copertura e l’efficacia del servizio fognario. A questi si aggiungono temi non secondari quali l ’ accessibilità dei servizi e le relative politiche di inclusione, la qualità e la manutenzione dell’arredo urbano, del verde e delle spiagge, sullo sfondo di un’attenzione andata crescendo nel tempo a mobilità sostenibile, contenimento dei consumi e delle emissioni.

Con quindici nuove entrate e cinque mancate conferme, sono 246 i comuni rivieraschi italiani – di cui dieci località emiliano romagnole – che nel 2025 potranno fregiarsi della Bandiera Blu, a cui si aggiungono 84 approdi turistici e 22 riconoscimenti conferiti a destinazioni sui laghi.