Bellaria Igea Marina. E’ stata un successo, l’edizione 2025 della Fiera di Sant’Apollonia.

E’ stata un successo, l’edizione 2025 della Fiera di Sant’Apollonia. “Una due giorni che ci rende orgogliosi”, commenta l’Assessore Milena Casali, “una grande festa di comunità che ha visto tanti concittadini e tanti ospiti provenienti dai comuni limitrofi, stringersi attorno alla nostra tradizione più autentica. Un’edizione all’altezza delle aspettative, che ha dato continuità a una manifestazione consolidata e apprezzata a cui abbiamo voluto dare un pizzico di freschezza e novità, che gli organizzatori in primis hanno saputo cogliere: un grande ringraziamento, quindi, va a L’Accento srl e a tutti quei volenterosi, le associazioni e i gruppi spontanei, i quali hanno contribuito in modo fondamentale al buon svolgimento della fiera. Ci vediamo sabato 15 e domenica 16 febbraio, quando il centro di Bellaria sarà nuovamente vestito a festa per celebrare San Valentino.”