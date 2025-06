Bellaria Igea Marina, estate “Made in BIM”: eventi per tutta la famiglia tra musica, tradizione e cultura

Dopo il grande successo della settimana della Notte Rosa, che ha animato la città con eventi dedicati a bambini e famiglie, Bellaria Igea Marina apre ufficialmente la stagione estiva 2025 con un ricco programma di iniziative, pensate per soddisfare un pubblico ampio e variegato.

«Bellaria Igea Marina presenta un’estate per tutti i gusti – afferma il sindaco Filippo Giorgetti – con un’attenzione particolare rivolta al target principale di riferimento, le famiglie con bambini. Si valorizzerà anche la tradizione, la cultura, lo sport ed il divertimento per i giovani, con tanti eventi sulla sabbia, musicali, sportivi e di benessere».

Tra le principali novità musicali figura la rassegna “Made in BIM”, che andrà in scena ogni martedì sera di luglio e agosto alle 21.30 in Piazzale Perugia, con protagonisti artisti del territorio. Si partirà martedì 1° luglio con Gli Hateful Flies ed Ella & The Grove, per proseguire l’8 luglio con Darma & Friends, il 15 luglio con i Fuoritempo, il 22 luglio con la Surprise Rock Band, e il 29 luglio con Aisha. Ad agosto spazio ai Pink Froid il 5 agosto, Mescalero Station il 12, Lady Maciste (opening Dave Lobster) il 19, e infine Vajolet il 26 agosto.

Dal 16 al 18 e dal 22 al 24 agosto, l’Arena Roma, all’interno del Parco dell’ex Colonia Roma, ospiterà “Note di Gusto”, una rassegna dedicata al cibo italiano con truck food e musica live. A seguire, il weekend del 29 e 30 agosto sarà la volta de “Il Gusto del Porto”, evento che unirà gastronomia tipica, musica e intrattenimento.

Per le famiglie, è già visitabile fino al 27 luglio la mostra “Eco City Lab”, una città ecosostenibile costruita con migliaia di mattoncini LEGO®, ospitata ogni giorno dalle 16.00 alle 23.00 presso il Palazzo del Turismo in via Leonardo da Vinci 10 (con aperture straordinarie in caso di maltempo).

Sabato 5 luglio, a partire dalle 16.00 in Piazzale Capitaneria di Porto, torna l’appuntamento con “Bell’Italia”, l’evento che celebra le Forze Armate e le Forze dell’Ordine con simulazioni, attività ed esposizione di mezzi.

Tra gli eventi storici e ormai attesi, spiccano lo “Sbarco dei Saraceni” in programma il 25 e 26 luglio, lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto il 14 agosto, seguito all’alba del 15 agosto dalla suggestiva “Messa Rock” celebrata da Don Marco Foschi. Tornano inoltre gli appuntamenti di benessere in spiaggia con “I Suoni del Sole”, dal 30 giugno al 22 agosto, dal lunedì al venerdì alle 6.30: momenti gratuiti di relax e spiritualità tra mantra, gong, mindfulness e campane tibetane.

Sul fronte sportivo, confermata la 15ª Beach Run sabato 19 luglio, organizzata da Dinamo Running, e l’arrivo della 6ª tappa del Giro d’Italia Women, venerdì 11 luglio.

L’estate bellariese continuerà a settembre con “L’Oratorio in Festa” di ANSPI, dal 3 al 7 settembre, e le tradizionali manifestazioni come la “Festa della Piadina” il 13 e 14 settembre. Nello stesso mese, spazio anche alle finali di “Miss Mamma Italiana 2025”, dall’11 al 14 settembre, e al “Rumore BIM Festival”, contest artistico multidisciplinare dedicato a Raffaella Carrà, dal 10 al 12 ottobre.

«Bellaria Igea Marina è piena di effervescenza – dichiara Paolo Borghesi, presidente della Fondazione Verdeblu – grazie alle tante associazioni con cui collaboriamo. Questo permette un palinsesto ricco e diffuso, con eventi già annunciati e altri in via di presentazione. Stiamo inoltre lavorando a uno Special Remember per sabato 16 agosto per lasciare un felice ricordo della vacanza».

Il calendario estivo si arricchisce con appuntamenti consolidati come “Mercoledì a casa di Alfredo”, “Belli di Musica”, “Il Giro d’Estate della Borgata Vecchia”, incontri letterari come “Scritto sulla Sabbia”, “Siamo d’accordo – note, parole, libri, canzoni”, e molte altre iniziative tra arte, fotografia, sport nautico, concerti al Beky Bay e benessere al Polo Est Village.

L’arte visiva sarà presente per tutta l’estate con mostre alla Torre Saracena, al Palazzo del Turismo e al Centro Vittorio Belli, che ospita fino al 28 settembre l’esposizione fotografica “Bellaria Igea Marina, una Storia” di Marco Pesaresi. Al Parco Culturale Casa Rossa di Alfredo Panzini, infine, si potrà visitare la mostra “Una cosa alata”, un viaggio tra bicicletta e filosofia.

Il programma completo degli eventi è consultabile su: www.bellariaigeamarina.org