Bellaria Igea Marina, Forum Italiano per la Sicurezza Urbana: assemblea annuale aperta dal Sindaco Filippo Giorgetti

ll Sindaco Filippo Giorgetti, nel prestigioso ruolo di Vice Presidente del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, è intervenuto ieri a Pesaro in occasione dell’assemblea annuale dello stesso FISU. Insieme al Primo cittadino della città marchigiana Andrea Biancani, il Sindaco di Bellaria Igea Marina ha introdotto i lavori di una mattinata di studio presso Palazzo Gradari, in cui amministratori locali, ricercatori ed esperti si sono confrontati e scambiati buone pratiche di approccio circa il tema del disagio e della devianza giovanile, con un’attenzione particolare agli adolescenti di oggi di origine straniera: avanguardie di una seconda generazione in crescita, essi rappresentano una sfida cruciale, da affrontare senza dogmi e preconcetti, per ragionare di integrazione, di identità, di convivenza sociale e di educazione alla cittadinanza.

Comunicato stampa