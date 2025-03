Bellaria Igea Marina, imposta di soggiorno: ecco il calendario degli incontri di formazione

Inizieranno venerdì 4 aprile, gli incontri in presenza che danno continuità al percorso di formazione organizzato dall’Amministrazione, a beneficio degli operatori turistici interessati alla gestione dell’imposta di soggiorno e agli annessi adempimenti di legge; un percorso iniziato martedì scorso, con un webinar già piuttosto esauriente, in cui è stato presentato il software gestionale “Staytour”, messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Bellaria Igea Marina alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

Dopo questo step, gli uffici comunali hanno definito un primo pacchetto di incontri in presenza, che si svolgeranno presso la Sala del Consiglio Comunale, calendarizzati in più giornate per differenziare le diverse categorie di gestori, aventi competenze e necessità differenti; appuntamenti della durata di circa un’ora, in cui saranno ripresi e approfonditi, prevedendo ampio spazio alle domande dei partecipanti, i medesimi argomenti affrontati nel webinar.

Si riprenderà, come detto, venerdì 4 aprile a partire dalle 10.00, in un primo incontro in presenza rivolto ad operatori di alberghi, campeggi, aree sosta camper ed agenzie immobiliari. Il secondo appuntamento è in programma lunedì 7 aprile alla stessa ora, dedicato ad operatori di alberghi, campeggi ed aree sosta camper; stessa platea di riferimento per la lezione successiva, che si terrà venerdì 11 aprile sempre dalle ore 10.00. Lunedì 14 aprile alle 10.00, chiuderà questa prima tranche di incontri, quello rivolto ai privati “non imprenditori” che si occupano di affitti estivi.

Si sottolinea la positiva, notevole partecipazione all’iniziativa, con il numero di iscritti al percorso di formazione che ha raggiunto quota trecento, rappresentativi di circa duecento strutture alberghiere o extra-alberghiere di Bellaria Igea Marina; a tutti, gli uffici comunali hanno già comunicato l’incontro in presenza assegnato loro, sulla base del genere di struttura gestita ed in base alla data di prenotazione. Consapevole tuttavia che possano emergere necessità di cambio data – da richiedere contattando la casella di posta dedicata ids@comune.bellaria-igea-marina.rn.it – l’Amministrazione, grazie alla disponibilità degli uffici comunali coinvolti, già ha fissato due ulteriori incontri in presenza “jolly”: dedicati proprio a coloro che desiderino cambiare data, sono in programma sabato 12 aprile alle ore 10.00 e martedì 15 aprile alle ore 12.00.

L’Amministrazione Comunale, sulla base dei feedback ricevuti in questo primo ciclo di incontri, si riserva di organizzare per le settimane successive nuove occasioni di formazione, qualora si rendano necessarie; con il medesimo spirito collaborativo, si segnala sin da ora che l’Ufficio Tributi, previo appuntamento concordato, anche durante l’estate fornirà supporto gratuito agli operatori che abbiano bisogno di un confronto o trovino difficoltà nell’adempimento degli obblighi legati all’imposta di soggiorno. Da questo punto di vista, recependo le istanze di alcuni gestori, si evidenzia che insieme ai tecnici informatici si sta apportando una prima modifica al software “Staytour”, a cui presto si potrà accedere a mezzo di CIE – Carta di Identità Elettronica oltre che con lo SPID.

Si ricorda, infine, che è già ondine sul sito istituzionale comunale, al link www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/areetematiche-imposta_soggiorno/, un’apposita sezione in cui l’utenza può consultare tutte le informative e le modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno; qui, è anche disponibile la registrazione completa del webinar introduttivo svoltosi lo scorso martedì.

Comunicato stampa