Bellaria Igea Marina, in mostra 50 scatti inediti di Marco Pesaresi: il racconto fotografico di un’identità tra memoria e territorio

Dopo il successo della mostra “Luminosa” dello scorso anno, il Centro Culturale Vittorio Belli rilancia la propria rassegna fotografica con un’esposizione potente ed evocativa: “Bellaria Igea Marina. Una storia. Fotografie di Marco Pesaresi”. L’inaugurazione è fissata per giovedì 15 maggio alle ore 18:30. La mostra resterà aperta fino al 28 settembre 2025, con ingresso gratuito.

L’esposizione raccoglie 50 fotografie in bianco e nero, mai esposte prima, realizzate negli anni ’90 dal celebre fotoreporter riminese Marco Pesaresi, figura centrale nel panorama della fotografia italiana. Le immagini offrono un affresco autentico e intenso della Bellaria Igea Marina di quegli anni, immortalando scene di vita quotidiana, momenti collettivi, e frammenti di paesaggio urbano e marittimo con uno sguardo profondo e poetico.

La mostra è frutto di una sinergia tra il Comune di Bellaria Igea Marina, il Comune di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Savignano Immagini e il progetto culturale InArte – Projects of Cultural Integration, che coordina le attività del Centro. A curare l’esposizione sono Mario Beltrambini e Jana Liskova, che hanno sottolineato come il bianco e nero utilizzato da Pesaresi restituisca immagini cariche di verità e intensità emotiva, capaci di raccontare la cultura popolare senza filtri né artifici.

Le fotografie in mostra provengono dall’archivio donato dalla famiglia Pesaresi al Comune di Savignano sul Rubicone, che conserva il fondo completo dell’autore. Un patrimonio che, come evidenziato dal sindaco Nicola Dellapasqua, rappresenta uno dei più rilevanti archivi fotografici della regione Emilia-Romagna.

Per il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, il Centro Belli si conferma come luogo simbolo della cultura cittadina, capace di ospitare progetti di qualità e creare connessioni con realtà di eccellenza dell’entroterra, come il SI Fest.

La mostra si inserisce in un percorso triennale di riscoperta dell’identità visiva della città, avviato nel 2024. A completare il racconto di quest’anno sarà anche un contributo contemporaneo: quello del giovane fotoamatore Luca Pasini, che proporrà una personale rilettura dei luoghi cari a Pesaresi, creando un ponte visivo tra passato e presente.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Ilaria Mazzotti, coordinatrice del Centro Belli, che evidenzia l’intento culturale e sociale della mostra: restituire alla comunità uno sguardo autentico e affettuoso sul proprio territorio, attraverso l’occhio sensibile e profondo di uno dei suoi interpreti più amati.

Orari di apertura mostra