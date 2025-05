Bellaria Igea Marina. Incidente Stradale sulla Superstrada Adriatica: Uomo Estratto da un Fosso

Un’uscita di strada ha causato attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 10 febbraio, lungo la superstrada Adriatica. Un uomo di 44 anni, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del veicolo mentre si dirigeva verso Ravenna, finendo in un fossato adiacente alla carreggiata in corrispondenza dello svincolo “Bellaria Centro”.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Rimini, che hanno lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo. Fortunatamente, le prime informazioni sulle sue condizioni di salute non destano preoccupazione, ma l’uomo è stato comunque trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118 per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Bellaria-Igea Marina, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’evento.