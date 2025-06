Bellaria Igea Marina, investimenti su sport e giovani, tra palestre rinnovate e nuove strutture in costruzione

L’Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina continua a investire concretamente nello sport e nei giovani, puntando su interventi che migliorano la qualità della vita, l’efficienza energetica e l’inclusività delle strutture scolastiche e sportive del territorio.

“In queste istantanee, uno spaccato dell’attenzione messa in campo dall’Amministrazione a favore dello sport, dei giovani e della qualità delle loro vite” – si legge in una nota diffusa oggi.

Tra gli interventi già conclusi, spicca l’adeguamento sismico della palestra della scuola media Panzini, completato con la realizzazione di un nuovo campo da basket, una pista rinnovata, porte e un campo da calcetto. Opere che migliorano non solo la sicurezza ma anche la fruibilità quotidiana degli spazi sportivi per studenti e associazioni.

Un altro importante intervento è il nuovo manto per il campo principale dello stadio Nanni, che si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione degli impianti sportivi della città.

Il percorso di miglioramento non si ferma: sono infatti già in corso i lavori al Palazzetto dello Sport di via Ennio, dove si punta a ottenere maggiore efficienza energetica, spazi più inclusivi e consumi ridotti. Un progetto pensato per rendere la struttura più sostenibile e adatta a tutte le fasce d’età e abilità.

A questi si aggiungono due nuovi cantieri: due nuove palestre in costruzione in via Bellini e presso la scuola primaria Ferrarin. Saranno al servizio delle attività scolastiche e a disposizione delle realtà sportive della città, rafforzando l’offerta di spazi dedicati all’educazione fisica e alle attività extrascolastiche.

Questi interventi confermano la strategia dell’Amministrazione comunale, che attraverso investimenti mirati continua a puntare su sport, sicurezza, inclusione e benessere giovanile, elementi fondamentali per una comunità coesa e proiettata al futuro.