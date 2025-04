Bellaria-Igea Marina, manutenzione straordinaria delle strade: iniziati i lavori su via Ravenna.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, LAVORI INIZIATI SU VIA RAVENNA

Sono cominciati oggi in via Ravenna i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale che riguardano il tratto all’inizio di Igea Marina, compreso indicativamente tra l’uscita dalla Statale 16 e il ponte sul fiume Uso; lavori che si protrarranno sino a venerdì compreso.

E’ l’inizio di un intervento più ampio che interesserà poi anche altre zone del territorio: con l’obiettivo di ultimarlo entro le festività pasquali, contenendo il più possibile i disagi per la cittadinanza e rendendo Bellaria Igea Marina ancora più accogliente in vista dei tanti appuntamenti che ci accompagneranno in questa primavera.

Le nuove asfaltature in corso, resesi particolarmente necessarie a seguito dei consistenti fenomeni piovosi degli ultimi mesi, interesseranno poi le vie Giorgetti, Tombesi, Albertazzi, Plinio, dell’Artigianato, Properzio, Reno, nonchè nuovamente la via Ravenna nella rotatoria all’altezza di via Fratelli Cervi.

Comunicato stampa