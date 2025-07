Bellaria Igea Marina. Maxi sequestro di oltre 800 capi contraffatti e una storia a lieto fine: rinvenuto dagli agenti e restituito a un turista portafoglio contenente 1.300 euro

Con l’inizio della stagione balneare, si è intensificata a Bellaria Igea Marina anche l’attività condotta dalla Polizia Locale sul fronte dell’antiabusivismo commerciale. E’ in questo contesto, che gli agenti hanno condotto in questi giorni un’importante operazione, che si è conclusa con il maxi sequestro di oltre 800 capi contraffatti: borse, bracciali, portafogli, tutti pezzi e accessori falsamente ‘firmati’ riconducibili a prestigiosi brand di alta moda. Il detentore della merce abusiva, intento nella vendita sulla spiaggia, alla vista degli agenti ha tentato una rocambolesca fuga lungo l’arenile, prima di essere bloccato dagli stessi e denunciato per contraffazione.

Un’operazione significativa, che ben traduce l’impegno profuso dal Comando per garantire sicurezza e serenità dei cittadini e dei turisti nell’avvicinamento al clou della stagione estiva. Operazione che si affianca a un’altra vicenda a lieto fine avvenuta proprio ieri sera. C on il rinvenimento da parte di un agente della PM di un portafoglio contenente ben 1.300 euro, involontariamente smarrito da qualcuno, poi rivelatosi un turista residente fuori Bellaria Igea Marina: portafoglio che, a seguito di opportune verifiche, è stato in tempi brevi riconsegnato al legittimo, e nella circostanza fortunato, proprietario.