Bellaria Igea Marina. Notti disturbate da forti boati: misteriosi episodi che preoccupano i cittadini. I carabinieri invitano a segnalare

I residenti di Bellaria Igea Marina si trovano ad affrontare una serie di misteriosi eventi notturni, con detonazioni inspiegabili che li svegliano nel cuore della notte. Questi episodi, che si verificano seguendo uno schema ricorrente e colpiscono diverse aree della città, stanno lasciando i cittadini confusi e preoccupati.

L’ultima detonazione ha avuto luogo sabato scorso in via Mazzini alle tre del mattino. I residenti hanno descritto i rumori come colpi potenti, che non sembravano causati da petardi. Nonostante molti abbiano cercato di capire da dove provenissero, la fonte dei rumori è rimasta sconosciuta, con i suoni che si allontanavano progressivamente.

Episodi simili si sono verificati anche in altre zone della città, come in via Pinzon e nel Parco Caduti di Nassiria. In quest’ultimo caso, la polizia locale è stata chiamata ma non ha trovato alcuna traccia dei responsabili. I carabinieri stanno esortando i cittadini a segnalare immediatamente questi episodi per avviare le indagini necessarie a risolvere il mistero di questi boati notturni.