Bellaria Igea Marina. Oggi l’autopsia sul professore Di Marino, deceduto dopo una serata in un locale. La causa molto probabilmente un malore

Mistero sulla morte del professore Daniele Di Marino, 42enne esperto di biologia molecolare, avvenuta sabato sera a Bellaria Igea Marina dopo una serata in un locale sulla spiaggia. L’autopsia sarà eseguita oggi e la Procura di Rimini ha aperto un’indagine. La moglie ha riferito che il professore si è sentito male poco dopo essere uscito dal locale. Di Marino era un rinomato ricercatore, noto per il suo impegno nella lotta contro il cancro. Il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa.

Aggiornamento:

La morte di Di Marino, molto probabilmente, è stata causata da un malore. Queste sono le prime conclusioni emerse dall’esame autoptico condotto dal medico legale Arianna Giorgetti, su incarico della Procura di Rimini. Saranno necessari ulteriori accertamenti sugli organi del 42enne per determinare con precisione la causa del malore fatale. Tuttavia, l’autopsia ha confermato che si è trattato di una morte naturale, motivo per cui il pubblico ministero ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari.