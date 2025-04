Bellaria Igea Marina, “Pasqua Diffusa”: un contenitore di eventi per festeggiare con tutta la famiglia.

Torna a Bellaria Igea Marina una grande festa per la Pasqua diffusa: tre giornate dal 19 al 21 aprile dedicate a tutta la famiglia con appuntamenti di intrattenimento, spettacolo, musica e live show che coinvolgeranno l’intera città con sette palchi diffusi.



Partendo da sabato 19 aprile, nel pomeriggio, con la Combriccola dei Lillipuziani che porterà in scena, presso Piazza Alda Merini alle 15.30 a Igea Marina e alle 17.00 in Piazza Don Minzoni a Bellaria centro, lo spettacolo “Casino Royal” con numeri di clownerie e giocoleria, dove l’imprevisto diventa occasione per intrattenere e stupire; alla sera il Palco di Viale Ennio si animerà grazie alla prorompente energia dell’Hit Parade Party con Radio Bruno alle ore 21.00.

Il percorso musicale prosegue domenica 20 aprile lungo il viale P. Guidi, quando sempre dalle 21.00, si accenderanno i riflettori sui sei palchi con live show e situazioni di intrattenimento di diverso genere per raggiungere i gusti diversificati e le diverse generazioni coinvolte nella Pasqua diffusa di Bellaria Igea Marina. A poca distanza, si potrà assistere all’esibizione di Morgan presso il Palco di Piazza Don Minzoni; Edoardo Vianello protagonista sul Palco di Piazza Matteotti ed ancora: Passione a 90 che porteranno le migliori hits anni 90 e 2000; il coinvolgente Video Party con Dj Lopez alla consolle; la tribute band Jovanotte, che regalerà grandi emozioni sulle note dei successi di Jovanotti ed il divertimento per tutte le età con Bimbobell e le sue esilaranti gag, travestimenti, giochi e canzoni.

Il giorno di Pasquetta, Lunedì 21 aprile arriverà Benny Boy The Magician, alle 15.30 in Piazza Alda Merini e alle 17.00 in Piazza Don Minzoni con uno spettacolo tra magia, risate e coinvolgimento per tutti, in un viaggio nel divertimento capace di conquistare grandi e piccoli.

«Ci attende una Pasqua molto bella e ricca di eventi dedicati alle famiglie e bambini, con eventi diffusi di animazione e musica, in tanti angoli della città per rispondere ad ogni gusto musicale.» Chiosa il Sindaco Filippo Giorgetti. «Un’occasione questa per vivere appieno la Pasqua a Bellaria Igea Marina dando opportunità e crescita a tutta la città ed i suoi operatori. A seguire prenderanno avvio numerosissime iniziative sportive, culturali, cinematografiche e tanto altro, andando verso l’inizio della nuova stagione.»

Comunicato Stampa – Comune di Bellaria Igea Marina