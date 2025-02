Bellaria Igea Marina. Premio Panzini 2025, attesa finita: Appuntamento domani sera al Palacongressi

Ospite d’onore della manifestazione, Sergio Cammariere; annunciata sul palco anche la presenza di Mirko Casadei.

Attesa finita. Domani (sabato 22 febbraio) infatti, Bellaria Igea Marina conoscerà il nome del Premio Panzini 2025: la massima onorificenza cittadina, che ha visto gratificare in questi anni grandi figure di donne e di uomini i quali, più di ogni altro, hanno rappresentato i valori della comunità e si sono distinti nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina. Appuntamento domani sera al Palacongressi, a partire dalle ore 21.00, per una manifestazione, a ingresso gratuito, che promette anche quest’anno intrattenimento musicale e contenuti artistico culturali di alto profilo sotto la direzione artistica firmata da Marco Vasini e dal Comitato Borgata Vecchia. Come nella migliore tradizione della serata, non mancheranno le sorprese, con la già annunciata presenza in qualità di ospite d’onore del cantautore e pianista Sergio Cammariere. Interprete tra i più raffinati nel panorama musicale italiano, Cammariere è in questo periodo protagonista, riempiendo i teatri di tutta Italia, del tour “Una sola giornata”, che prende il titolo proprio dall’ultimo omonimo album; inoltre, ha dato di recente alle stampe la sua biografia “Libero nell’aria”, edita da Rizzoli. Una presenza prestigiosa a cui si aggiunge quella altrettanto gradita, novità dell’ultimo momento, di Mirko Casadei: la voce e il sound per eccellenza della terra di Romagna, che la città di Bellaria Igea Marina segue da sempre con grande e particolare affetto.

Istituito nel 2013, il Premio Panzini si è consolidato nel tempo quale riconoscimento autorevole, incastonato in serate di gala annuali anticipate da grande attesa da parte della città. Nel 2024, l’ambito riconoscimento è andato a Tonino Bernardini, fondatore e anima di quell’Igea Carni che è oggi azienda leader sul territorio nel campo dei servizi alla ristorazione. La prima vincitrice fu il soprano Gladys Rossi e a seguire nell’albo della manifestazione vi sono il compianto Michelangelo “Lallo” Petrucci, fondatore dell’azienda Bimare, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, il luminare di chirurgia toracica Maurizio Salvi, il fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, il Generale della Guardia di Finanza Gabriele Procacci, il Dott. Giovanni Crociati, stimatissimo cardiologo di cui la città ha pianto la scomparsa a fine 2024. Poi ancora, negli ultimi anni, il riconoscimento è andato all’indimenticato Marco Vasini, operatore turistico e protagonista per tanti anni alla guida di Sol et Salus – ad oggi unico vincitore postumo – , al trionfatore di Masterchef 10 Francesco Aquila e al centrocampista della Lazio e della Nazionale italiana di calcio Mattia Zaccagni, prima appunto di Tonino Bernardini.

Un ventaglio di nomi di altissimo profilo a cui negli ultimi anni si sono aggiunti coloro i quali si sono aggiudicati i tre prestigiosi riconoscimenti che, anche in questo 2025, affiancheranno il premio principale. Intitolati “Bellaria Igea Marina e la sua Storia”, “Bellaria Igea Marina e il suo Futuro” e “Bellaria Igea Marina nel Mondo”, nell’edizione 2024 sono stati rispettivamente conferiti al poeta dialettale Lorenzo Scarponi, al giovane attore Luca Santoro e a Richard Romagnoli, formatore ed esperto autorevole della terapia della risata.