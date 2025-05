Bellaria Igea Marina. Progetti, tavoli di lavoro, edilizia: il vice sindaco Grassi fa il punto in tema scuola

DAI PROGETTI INTERCULTURALI ALLE MOSTRE, PASSANDO ATTRAVERSO I TAVOLI CHE VEDONO SEDUTI AMMINISTRAZIONE,

PROFESSIONISTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE: IL VICE SINDACO GRASSI FA IL PUNTO IN TEMA SCUOLA

“ Tante iniziative e progetti, che con il volgere al termine dell’anno scolastico proseguono gettando anche le basi per il futuro della didattica e dalla formazione a Bellaria Igea Marina ”: così interviene oggi l’Assessore alla scuola Francesco Grassi, facendo il punto proprio sul mondo della scuola e focalizzando l’attenzione su alcune specifiche attività.

“ Vorrei anzitutto segnalare e gratificare ”, spiega, “ tutte le professionalità che siedono al ‘ T avolo 0/6’, i cui lavori sono espressamente incentrati su diritti e servizi destinati ai bambini da 0 a 6 anni, dalla progettazione didattica ed educativa all’attenzione verso i bisogni di ciascuno, sino ai temi che riguardano l’inclusione. ” Proprio in settimana si è svolto un nuovo incontro, “ con cui abbiamo dato continuità alla scelta compiuta dall’Amministrazione di allargarne ulteriormente la rappresentanza, di fatto ‘istituendolo’ dal punto di vista formale. ” Obiettivo, “ dare al tavolo di lavoro nuovo slancio, comprendendo e raccogliendo sfide e opportunità che attendono la città nei prossimi anni nel campo della scuola, legate non da ultimo alle oscillazioni demografiche .”

‘ Continuità’ è anche il principio che ha ispirato il percorso di accompagnamento che ha visto coinvolti nell’ultimo periodo gli alunni delle classi quinte delle primarie, i quali da settembre approderanno alla secondaria di primo grado. “ Una marcia di avvicinamento in cui è stato prezioso il contributo di alcuni ragazzi delle classi ‘seconde medie’, che hanno condiviso la propria esperienza .” Proprio in settimana si è tenuto l’evento conclusivo al Teatro Astra, una mattinata durante la quale i ragazzi hanno potuto incontrare l’autrice Elisa Mazzoli, i cui libri sono stati oggetto di approfondimento durante le varie tappe di questo percorso di continuità.

Sempre gli scorsi giorni, la secondaria di primo grado Alfredo Panzini ha fatto la sua conoscenza con altri volti nuovi: quelli di una ventina di alunni provenienti dall’Ecuador, ospiti della città di Bellaria Igea Marina per dieci giorni. Un periodo durante il quale vivranno esperienze didattiche e di condivisione in classe con i pari età che frequentano il plesso di via Zeno, “ grazie a un progetto che guarda proprio all’incontro tra popoli e all’integrazione tra culture .”

Tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie di Bellaria Igea Marina, parteciperanno poi domani alla ‘giornata del menu senza glutine’, promossa dall’Amministrazione Comunale e dal gestore del servizio Gemos in occasione della Settimana nazionale della celiachia: nelle mense di tutti i plessi, il pranzo prevederà risotto di verdure, bocconcini di pollo o tacchino, gratinati, piselli, gallette di riso o mais e frutta.

Altra iniziativa interessante, quella che sarà inaugurata questo sabato presso i locali interni della Torre Saracena, dove alle 18.00 sarà inaugurata una mostra del tutto originale dedicata all’evoluzione naturale del gesto grafico nei bambini. Un’esposizione promossa dai Nidi d’Infanzia Il Gelso e Piccolo Gelso insieme alla Scuola dell’infanzia Salvador Allende, che sarà visitabile gratuitamente sino all’8 giugno.

“ Piccole grandi iniziative ”, continua Grassi, “ che danno l’idea di quanto sia vivo il panorama scolastico e didattico di Bellaria Igea Marina, e tra queste mi piace ricordare anche il dettagliato plastico realizzato dalle classi prime della scuola primaria Manzi, dedicato alle varie zone della città, per un progetto legato a fondi PNRR. ” Sullo sfondo di questo fermento, come visto, “ l’attività più strettamente legata a progetti e programmazione che vede l’Amministrazione fortemente impegnata al fianco delle istituzioni scolastiche, in primis la dirigenza del nostro I.C. Rita Levi Montalcini, nonché l’ambiziosa partita che vede protagonista la città sul fronte dell’edilizia scolastica. Quasi 10 milioni di euro il valore dell’investimento che sta portando alla realizzazione di una nuova, moderna scuola primaria servita da palestra in via Bellini, e alla rigenerazione completa con ampliamento della Ferrarin. Due opere destinate a lasciare il segno sulla qualità della vita e degli standard offerti dai nostri spazi didattici, senza dimenticare ”, conclude, “ il profondo intervento di consolidamento sismico concluso alla palestra della stessa Panzini e quanto fatto negli ultimissimi anni per il nostro nido, addirittura in controtendenza rispetto all’andamento demografico, che ha visto aumentare i posti sino al totale soddisfacimento del fabbisogno di capienza manifestato dalla comunità bellariese .”

Comune di Bellaria Igea Marina