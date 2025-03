Bellaria Igea Marina. Quelli di Babbo Natale stanno per tornare…

Quelli di Babbo Natale stanno per tornare..,

ed anche quest’anno, nel pomeriggio della Vigilia, passeranno per le vie di Igea Marina a suon di Mariah Carey e Carolina Benvenga per portare a tutto il paese gli auguri di Natale e ai più piccoli il regalo di Babbo Natale.

Ma chi sono quelli di Babbo Natale?

Sono i ragazzi (giovani e non) della parrocchia di Igea Marina che dal dicembre 1995 (Natale più, Natale meno!) si occupano della consegna dei regali ai bambini nel giorno della vigilia. C’è sempre stato un grande coinvolgimento del paese a questa iniziativa, dai ragazzi impegnati nei giorni precedenti alla raccolta dei doni, alla preparazione di un piccolo rinfresco nei punti di consegna da parte delle donne del quartiere…

Ed ogni anno, Quelli di Babbo Natale, si inventavano sempre qualcosa di nuovo per rendere questo momento unico e speciale… Abbiamo avuto Babbo Natale accompagnato da carrozza e cavallo, Babbo Natale sul pedalò in versione bagnino, non è mancato Babbo Natale sul risciò e nemmeno quello sull’ape, fino ad avere negli ultimi anni Babbo Natale accompagnato dalla camionslitta. Inizialmente l’accompagnamento era di soli pastori ed angeli, ultimamente ci siamo aperti anche ad elfi, folletti e “supereroi” che in roller, bicicletta e monopattini truccati, sono la splendida cornice al Babbo Natale di Igea Marina.

L’iniziativa ha per scopo quello di portare la Gioia del Natale in ogni via del paese; anche nell’anno del Covid quando non era possibile consegnare i regali, abbiamo comunque organizzato la nostra sfilata di auguri e musica ed è stato veramente emozionante vedere la risposta positiva del paese, che seguendo i nostri spostamenti in diretta su Facebook ci aspettava alle finestre per salutarci e anche solo per vederci passare..

Chi sono Quelli di Babbo Natale?

sono portatori di emozioni, sono la parte bella di Igea Marina, sono i ragazzi che ancora credono al Natale e che vogliono portarlo in giro! sono i giovani che escono per le strade, in mezzo alla gente…che non riescono a tenerselo per se!

Anche quest’anno, così come lo scorso anno, a concludere la consegna dei doni presso il grande Presepe di Sabbia di Igea Marina ci sarà un concerto di Canti Natalizi…

Natale si avvicina e se anche tu vuoi sentirlo come lo sentiamo noi, ti invitiamo a seguirci sui nostri canali social. Su Facebook ci trovi come “Quelli di Babbo Natale a Igea Marina” e su Instagram siamo “ac_igeamarina”

Se hai un bambino e hai piacere di fargli consegnare dal vero Babbo Natale il suo regalo, puoi portarlo dal 16 al 22 in parrocchia a Igea Marina tutte le mattine dalle 8:30 alle 12:00 oppure in “Cartoleria da Pero” in via Ovidio 100 negli orari di apertura del negozio. Il ricavato, ricordiamo che è un’iniziativa a offerta libera, sarà destinata ai progetti della Caritas interparrocchiale.