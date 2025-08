Bellaria Igea Marina, riconoscimenti per gli ospiti storici del Bagno 56: la Famiglia Loda in vacanza da 62 anni

Momento di festa e riconoscimenti nei giorni scorsi al Bagno 56 di Bellaria Igea Marina, dove il Sindaco Filippo Giorgetti ha voluto rendere omaggio a dodici famiglie di villeggianti fedelissimi, premiate con una speciale targa di fedeltà per la loro assidua presenza in città.

Spicca in particolare la Famiglia Loda di Brescia, che da ben 62 anni trascorre le proprie vacanze nella stessa spiaggia, diventando una vera e propria istituzione per il lido e per l’intera comunità locale. Ma non sono da meno le altre famiglie premiate, tutte accomunate da un legame duraturo con Bellaria Igea Marina e con la storica gestione del Bagno 56, affidata da tre generazioni alla Famiglia Dellachiesa, con Valentina oggi alla guida dopo il nonno Mario e il padre Piero.

Tra gli altri riconoscimenti spiccano: la Famiglia Marini (60 anni), la Famiglia Govoni (55 anni), la Signora Maria Teresa Faroni di Modena (45 anni), la Famiglia Franceschini di Brescia (37 anni), la Famiglia Zamboni di Guastalla (35 anni), la Famiglia Chiarini di Bologna (31 anni) e, con 30 anni di presenza, le Famiglie Fanni di Firenze, Berneri, Croci e Ferla di Milano.

“Un gesto semplice ma carico di significato per chi, anno dopo anno, continua a scegliere Bellaria Igea Marina come casa per le proprie vacanze,” ha sottolineato il Sindaco Giorgetti durante la cerimonia. “Il loro affetto è la nostra migliore promozione.”

@Foto di Giorgia Benatti