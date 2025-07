Bellaria Igea Marina, rinviato a domani per maltempo il Gran Galà degli Studenti 2025

A causa delle avverse condizioni meteo previste per oggi, il Gran Galà degli Studenti, inizialmente programmato per questa sera, è stato rinviato a domani, martedì 29 luglio, con inizio alle ore 21 in piazzale Santa Margherita, accanto al Centro Culturale Vittorio Belli.

L’appuntamento, tradizionale nell’estate di Bellaria Igea Marina, celebra ogni anno le eccellenze del mondo scolastico locale, dando spazio ai volti dei giovani protagonisti della città.

Come illustrato dall’Assessore alla Scuola Francesco Grassi nel comunicato stampa che aveva anticipato l’evento, la serata non si limiterà a premiare il merito scolastico. “Premieremo i ragazzi che si sono distinti sul piano del rendimento scolastico, ma insieme a quello che riteniamo un giusto riconoscimento al merito nello studio – ha spiegato l’Assessore – da quest’anno il Galà prevede linee guida ben precise seguendo le quali saranno premiati anche studenti che si siano distinti per azioni di solidarietà e di inclusione sociale, per azioni di contrasto a forme di discriminazione e di bullismo, per azioni di lotta a criminalità e illegalità, per azioni di rispetto per i beni pubblici a partire dalle strutture scolastiche e di tutela del decoro urbano, per la partecipazione attiva alla vita della comunità, per azioni volte alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi”.

“In sintesi, ciò che intendiamo valorizzare è una dimensione civica, solidale, inclusiva e comunitaria che ognuno di noi può esprimere, anche in giovane età ed anche in singole azioni. Il tutto, in un contenitore che intende rispettare la sua mission di sempre: una serata dei ragazzi e per i ragazzi, in cui saranno loro a prendersi la scena, siano essi studenti premiati o non.”

Per l’edizione 2025, il Galà nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale, con il contributo e il sostegno di numerosi partner tra cui RomagnaBanca Credito Cooperativo, Costa Parchi, Accademia InArte, Centro Culturale Vittorio Belli, Accademia Panziniana, Fondazione Verdeblu, Locanda delle Dune e Approdi srl, che hanno messo a disposizione i premi.

Saranno 36 i ragazzi di Bellaria Igea Marina premiati per aver raggiunto il massimo dei voti negli esami di terza media (10/10) o alle superiori (100 o 100 e lode), mentre sette singoli studenti e una classe riceveranno riconoscimenti per azioni di carattere civico.

L’appuntamento è dunque rimandato a domani sera, martedì 29 luglio, alle ore 21 in piazzale Santa Margherita.