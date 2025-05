Bellaria Igea Marina. Sassi contro l’ambulanza durante un intervento: i carabinieri indagano per identificare il responsabile

Ambulanza attaccata con sassi mentre i soccorritori aiutano un ferito. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì in viale Pinzon a Igea Marina, dove i paramedici del 118 sono intervenuti intorno alle 3 per assistere un giovane che affermava di essere stato attaccato. Mentre l’ambulanza si stava preparando a partire con il giovane ferito a bordo, forse coinvolto in una rissa, un estraneo ha lanciato un masso contro il veicolo, rompendo il vetro posteriore.

Il sasso ha quasi colpito uno dei soccorritori. I carabinieri di Bellaria Igea Marina sono intervenuti sul posto e hanno avviato un’indagine per identificare l’autore di questo pericoloso gesto, che nel frattempo si era allontanato senza essere identificato.