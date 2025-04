Bellaria Igea Marina. “Si Vis Pacem”: domani al Palazzo del Turismo la Giornata di Studi sulla Memoria della Guerra e il Valore della Pace

Evento promosso da Associazione Nazionale Faleristica, Associazione Culturale “Gabriella Poma” ed Amministrazione comunale.

La memoria storica gioca un ruolo cruciale nella formazione delle nuove generazioni e nella costruzione di una società consapevole di cosa sia la guerra e orientata alla pace. La guerra, con il suo carico di sofferenze, distruzione e divisioni, rappresenta una ferita profonda nel tessuto della nostra storia collettiva. È solo attraverso il ricordo degli orrori di ogni conflitto che possiamo alimentare una vera cultura della pace, scevra da ideologie e faziosità.

Nell’attuale contesto geopolitico, dominato da conflitti che non sembrano avere una fine immediata, si propone la Giornata di Studi sulla Memoria della Guerra e il Valore della Pace, dal titolo evocativo “Si Vis Pacem”, rivolta sia agli studenti che alla cittadinanza. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere una riflessione approfondita sulle lezioni che il passato ci offre e sulle azioni che possiamo intraprendere per garantire un futuro pacifico. Attraverso il dialogo tra giovani e adulti, la giornata si propone di creare uno spazio di incontro e confronto intergenerazionale, alimentando una riflessione collettiva sul significato della guerra e sull’importanza della pace.

L’evento avrà luogo domani, giovedì 10 aprile alle ore 16.00 presso il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina, e vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi ed esperti di storia militare. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, del Presidente dell’Associazione Nazionale Faleristica Raffaele Scozzafava, e della Presidentessa dell’Associazione Culturale “Gabriella Poma” Carolina Colletto, seguiranno gli interventi dei relatori:

Prof. Giovanni Brizzi – La Romagna e la guerra in antichità

Dott. Alessandro Agnoletti – La guerra greco-gotica in Romagna

Prof.ssa Elisa Tosi Brandi – La Romagna e la guerra nel Medioevo

Coffe break offerto a tutti gli intervenuti; si proseguirà poi con:

Prof. Marco Scardigli – La Romagna e la guerra in età moderna

Dott. Andrea Santangelo – La Romagna e le guerre mondiali

Domande finali e conclusioni

Così il Sindaco Filippo Giorgetti ha introdotto gli scorsi giorni la giornata di studi: “L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per approfondire il legame tra la Romagna e i conflitti che ne hanno segnato la storia, offrendo una chiave di lettura, una finestra di comprensione, utili anche nell’ottica delle questioni internazionali che segnano il nostro tempo, guardando alla costruzione di una visione orientata alla pace. Grazie sin da ora al parterre di esperti in materia che condivideranno al Palazzo del Turismo le proprie conoscenze e competenze, per un appuntamento che dà anche il via a Bellaria Igea Marina alle celebrazioni dell’80^ anniversario della libertà ritrovata per il nostro Paese.”

Comune di Bellaria Igea Marina