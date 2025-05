Bellaria Igea Marina, sport e solidarietà protagonisti il 7 e 8 giugno con il BIM Triathlon e la Family Run

Due giorni all’insegna dello sport, dell’arte e della solidarietà: è questo lo spirito della quarta edizione del BIM Triathlon, in programma il 7 e 8 giugno 2025, presentata ufficialmente nella Sala del Palazzo del Turismo. Insieme all’evento agonistico, tornerà anche la Family Run “Corri per i più piccoli del mondo”, la camminata non competitiva con finalità benefica, che da anni rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità.

Al centro della raccolta fondi dell’edizione 2025 ci sarà ancora una volta La Prima Coccola ODV, organizzazione di volontariato che assiste neonati prematuri e le loro famiglie nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere un progetto dedicato ai bambini nati pretermine e a promuovere una maggiore consapevolezza su queste tematiche delicate.

La Family Run, aperta a famiglie, bambini e persone con disabilità, offrirà tre percorsi da 3, 5 e 10 chilometri. Tra i partecipanti, anche i ragazzi della Polisportiva ANFFAS di Cesena. L’iscrizione, dal costo di 9 euro, include un pacco gara, una cocomerata finale, gelato offerto dalla Centrale del Latte di Cesena e una lotteria con in palio una mountain bike donata da Cicli Boghetta di Bellaria.

Come già accaduto lo scorso anno, la t-shirt ufficiale dell’evento è stata realizzata attraverso un contest artistico scolastico. A vincere la gara tra ben 450 elaborati è stata Natalie Graffiedi, studentessa della 2ª E della scuola media “Panzini”, autrice del disegno che comparirà sulle magliette 2025.

Il BIM Triathlon, che raggiunge anch’esso la sua quarta edizione, sarà valido come tappa del Circuito Regionale della Federazione Italiana Triathlon. L’organizzazione, guidata dal presidente Andrea Arcidiacono, punta non solo ad aumentare il numero degli iscritti, ma soprattutto a garantire una gara di qualità, con una particolare attenzione agli aspetti tecnici e organizzativi.

Due le principali novità sportive: la frazione a nuoto sarà completamente ridisegnata, grazie al recente allungamento del porto canale; inoltre, verrà lanciata la nuova iniziativa “T-shirt d’artista”, concorso aperto a illustratori e collettivi creativi della regione. Il progetto vincitore, selezionato tra una ventina di proposte, è firmato dal collettivo reggiano Interno 11, che ha saputo coniugare estetica astratta e forza narrativa in una visione contemporanea del triathlon.

Durante l’evento, sarà presente anche un maxi-schermo per seguire in diretta le fasi della competizione, consentendo al pubblico di vivere ogni momento della gara anche dall’area traguardo. Accanto al ledwall, verrà realizzato un murales di sei metri per due, creato live proprio dagli artisti di Interno 11, già dal sabato della vigilia.

Non mancherà nemmeno un omaggio simbolico al Giro d’Italia Donne, atteso a Bellaria Igea Marina l’11 luglio: una porzione del portale d’arrivo verrà colorata di rosa, per sottolineare la sensibilità dell’evento verso il mondo femminile.

Alla presentazione erano presenti diverse autorità locali, tra cui il vice sindaco e assessore allo sport Francesco Grassi, che ha sottolineato il valore dell’evento come strumento di comunità e formazione sociale, in particolare per i più giovani. È intervenuta anche la dirigente scolastica Paola Fabbri, rimarcando l’importanza educativa dello sport nelle nuove generazioni.

In sala anche numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle realtà associative: tra gli altri, gli assessori Milena Casali, esponenti del Comando della Polizia Municipale, il presidente regionale FITRI Damiano Vico, il commissario di gara Filippo Caporali, il presidente Confcommercio Tiziano Muccioli, il presidente dei bagnini Paolo Rinaldini e il vicepresidente ANFFAS Marco Soldati.