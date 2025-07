Bellaria Igea Marina, torna lunedì 28 luglio il Galà degli Studenti: premi anche per l’impegno civico e sociale

Sarà una serata di riconoscimenti, emozioni e orgoglio quella in programma lunedì 28 luglio alle ore 21.00 nel cuore di Igea Marina: torna il Galà degli Studenti 2025, in piazzale Santa Margherita, accanto al Centro Culturale Vittorio Belli. Un appuntamento ormai tradizionale dell’estate cittadina, promosso dal Comune per celebrare i giovani che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico, ma con uno sguardo sempre più attento al valore della cittadinanza attiva.

“Non solo gratificare il merito scolastico, ma valorizzare anche chi ha dimostrato sensibilità civica, solidarietà e impegno verso la comunità”, sottolinea Francesco Grassi, Assessore alla Scuola, presentando l’edizione 2025 della manifestazione. “Abbiamo introdotto – spiega – nuove linee guida che premiano gli studenti protagonisti di azioni significative sul piano sociale: dalla lotta al bullismo alla tutela del decoro urbano, dalla difesa dell’ambiente alla promozione dell’inclusione e della legalità”.

I protagonisti saranno 36 studenti che hanno ottenuto i massimi voti al termine del ciclo scolastico – 10 all’esame di terza media o 100 e 100 e lode al diploma di maturità – a cui si affiancheranno sette giovani e una classe premiati per iniziative di carattere civico.

L’evento, organizzato dal Comune con il supporto dei propri uffici e la collaborazione di numerosi partner del territorio – tra cui RomagnaBanca, Costa Parchi, Accademia InArte, Centro Culturale Vittorio Belli, Accademia Panziniana, Fondazione Verdeblu, Locanda delle Dune e Approdi srl – si conferma un momento centrale dell’estate bellariese.

“È e rimane una serata per i ragazzi – conclude l’assessore Grassi – in cui saranno loro, premiati o meno, a salire sul palco e prendersi la scena, portando con sé un messaggio di impegno, responsabilità e speranza per il futuro della nostra comunità.”