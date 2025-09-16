Bellaria Igea Marina trionfa al Meeting Asproflor: Sara Gozzoli incoronata “Donna Comuni Fioriti”

Protagonista assoluta al meeting nazionale Asproflor – Comuni Fioriti di Soverzene, nel Bellunese, la città di Bellaria Igea Marina ha raccolto due importanti successi: la riconferma del marchio di “Comune Fiorito” per il prossimo triennio e la vittoria della madrina 2025 Sara Gozzoli, incoronata con la fascia di “Donna Comuni Fioriti”.

Una delegazione guidata dall’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli ha rappresentato la città alla kermesse, che ogni anno celebra il verde urbano, la sostenibilità e la bellezza dei territori italiani. Per Bellaria Igea Marina, la conferma nel circuito Asproflor si accompagna al riconoscimento del progetto “Verde Comune”, ritenuto un fiore all’occhiello a livello nazionale.

“Abbiamo potuto rivendicare i risultati raggiunti circa gli indicatori che orientano l’operato di Asproflor, incassando grande apprezzamento e rinnovando il nostro impegno sui temi emersi come centrali nell’edizione 2025” spiega l’assessore Ceccarelli. “In particolare quello di promuovere sempre più un principio di sussidiarietà applicato al decoro urbano e alla floricoltura, dove devono crescere la centralità del mondo associativo, del terzo settore e degli stessi cittadini.”

La vittoria di Sara Gozzoli

Classe 1997, infermiera e laureanda in Medicina, Sara Gozzoli ha conquistato la giuria del concorso “Donna Comuni Fioriti” raccontando curiosità, eventi e tradizioni del suo territorio, indossando l’abito tipico cittadino realizzato dall’Atelier Fabiola Ronconi.

“Credo che a colpire la giuria sia stata la semplicità e la genuinità che abbiamo portato al concorso, così caratteristiche del nostro territorio” commenta Sara. “Il nostro costume tipico è ispirato alla quotidianità delle donne bellariesi di inizio Novecento: fatica, lavoro e tanta praticità.”

Grazie a questo successo, il Comune ha ricevuto anche una fornitura di prodotti florovivaistici del valore di 1.500 euro, che verranno utilizzati per la cura delle aree verdi cittadine.

Prossima tappa: rappresentare l’Italia in Canada

Bellaria Igea Marina è ora attesa da un prestigioso appuntamento internazionale: in ottobre volerà in Canada per rappresentare l’Italia al concorso mondiale Communities in Bloom, prestigiosa vetrina globale sulla cura del verde urbano.

“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati dall’associazione per questa sfida internazionale. Già lo scorso giugno abbiamo raccolto riscontri lusinghieri durante la visita dei giudici del concorso alle nostre aree verdi. Guardiamo con fiducia e ottimismo a questa nuova avventura” conclude Ceccarelli.