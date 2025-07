Bellaria Igea Marina. Turista 70enne salvato da soffocamento grazie all’intervento in videochiamata con infermiere

Un uomo di 70 anni, turista proveniente da Verona, è stato soccorso in un ristorante di via Pinzon dopo aver rischiato di soffocare con un boccone di pollo. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando il pensionato ha iniziato a soffocare mentre cenava. I presenti hanno tentato di aiutarlo, ma l’intervento più importante è arrivato dalla centrale operativa, che ha attivato un infermiere tramite videochiamata.

Attraverso la comunicazione digitale, l’operatore ha fornito indicazioni passo passo per eseguire le manovre di disostruzione delle vie respiratorie. Grazie a questo intervento tempestivo, il turista ha riacquistato conoscenza prima dell’arrivo dei sanitari. Sul posto, i paramedici hanno trasferito l’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti.