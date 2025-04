Bellaria Igea Marina. Turista muore sul lungomare dopo una serata in spiaggia: in corso le indagini dei carabinieri

A Bellaria Igea Marina un turista romano di 42 anni residente a Como è deceduto sul lungomare Pinzon dopo una serata in un locale sulla spiaggia. L’uomo, in vacanza a Torre Pedrera con la compagna incinta, si è accasciato a terra e ha perso i sensi appena uscito dal locale. Nonostante l’intervento del 118, non è stato possibile rianimarlo. I carabinieri sono intervenuti e, dalle prime indagini, il corpo non presenta segni di violenza. Il pubblico ministero ha ordinato analisi tossicologiche per comprendere le cause del decesso.