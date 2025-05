Bellaria Igea Marina. U.R.P.: aperto il giovedì dalle 8 alle 17 in orario continuato

A partire da questa settimana, l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di Bellaria Igea Marina estende il proprio orario di apertura all’utenza, e sarà fruibile nella giornata del giovedì in orario continuato dalle 8.00 alle 17.00. Un potenziamento del servizio che non ridimensionerà le aperture garantite nei restanti giorni, compresa quella del sabato. Questo quindi il nuovo orario di apertura dell’U.R.P.: lunedì dalle 8.00 alle 13.30; martedì dalle 8.00 alle 13.30; mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; giovedì dalle 8.00 alle 17.00; venerdì dalle 8.00 alle 13.30; sabato dalle 8.00 alle 13.30.

Comune di Bellaria Igea Marina