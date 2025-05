50 scatti in bianco e nero inediti esposti al Centro Culturale Vittorio Belli

Ingresso libero – dal 15 maggio al 28 settembre 2025; i naugurazione: giovedì 15 maggio, ore 18:30

Dopo il successo della mostra ‘ Luminosa’ dell’estate 2024, il Centro Culturale Vittorio Belli di via Italico 8 accoglie il pubblico per la seconda edizione della sua rassegna di fotografia, con un’esposizione intensa, autentica e profondamente legata al territorio: Bellaria Igea Marina. Una storia. Fotografie di Marco Pesaresi, un racconto di memoria e identità.

La mostra è realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Bellaria Igea Marina, il Comune di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Savignano Immagini e “InArte. Projects of Cultural Integration” che coordina le attività del Centro. Curata da Mario Beltrambini e Jana Liskova, l’esposizione presenta 50 fotografie inedite in bianco e nero del celebre fotografo riminese Marco Pesaresi. Scattate negli anni ’90, le immagini restituiscono uno spaccato vibrante della Bellaria Igea Marina di quegli anni, tra vita quotidiana, riti collettivi e sguardi sospesi sull’orizzonte.

“Il bianco e nero permette a Pesaresi di restituire un’immagine pura della cultura popolare, senza artifici. Le sue fotografie, dense di contrasti e intensità, rivelano un mondo in cui emozioni e dettagli emergono con forza, dando vita a una narrazione sincera e senza tempo”, affermano i curatori Mario Beltrambini e Jana Liskova. “Il suo sguardo è un invito a guardare oltre la superficie, a cogliere la verità nascosta nei dettagli della quotidianità.”

Le immagini in mostra fanno parte del vasto archivio donato dalla famiglia Pesaresi al Comune di Savignano sul Rubicone.

“ Da più di trent’anni il Comune di Savignano sul Rubicone svolge un’intensa attività legata alla fotografia contemporanea d’autore e ha raccolto un cospicuo archivio di immagini, uno dei più importanti in regione”, afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua. “Accanto al fondo fotografico di immagini contemporanee, la fototeca comunale custodisce il fondo completo del fotoreporter Marco Pesaresi, uno degli autori più interessanti e originali della scena fotografica italiana degli anni ’90. Una sorgente di continua ispirazione per gli amanti della fotografia e in generale dell’arte e della bellezza. L’iniziativa del Comune di Bellaria Igea Marina è una importante occasione di valorizzazione, ancora un dono nuovo che riceviamo da Marco Pesaresi”.

“ Il Centro Culturale Vittorio Belli si conferma uno dei luoghi simbolo del nostro impegno per la cultura: uno spazio dinamico in grado di accogliere e valorizzare allo stesso modo attività artistiche permanenti ed eventi di natura temporanea”, le parole del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti. “ È il caso di questa mostra, con cui celebriamo la memoria, la bellezza del nostro territorio e il talento di un fotografo straordinario. Un progetto che unisce qualità, identità e partecipazione. Una grande occasione di dialogo con le eccellenze culturali del territorio e dell’entroterra come il “SI Fest” in una visione integrata tra luoghi e cultura che supera i campanili. “

Questa mostra si inserisce, non a caso, in un progetto pluriennale volto a indagare l’identità visiva di Bellaria Igea Marina, inaugurato nel 2024 con la mostra Luminosa. Le esposizioni fotografiche al Centro Belli non sono semplici eventi culturali, ma tappe di un percorso identitario che coinvolge la comunità e ne risveglia la memoria condivisa. A completare il percorso espositivo, sarò quest’anno il giovane fotoamatore Luca Pasini, che ispirandosi all’opera di Pesaresi proporrà una reinterpretazione contemporanea dei luoghi più cari al fotografo, creando un ponte tra generazioni di sguardi.

“Con questa mostra vogliamo restituire alla città uno sguardo affettuoso e potente, quello di Marco Pesaresi, che ha saputo cogliere l’essenza più vera del nostro territorio. Continuare questo lavoro sul racconto visivo della nostra identità è per noi una missione culturale e sociale”, dichiara Ilaria Mazzotti, coordinatrice del Centro Culturale Vittorio Belli.

——-

Orari di apertura:

sabato 17, 24, 31 maggio 15:30–18:30

domenica 18, 25 maggio – 1° giugno 15:30–18:30

dal 5 giugno al 31 agosto

tutti i lunedì, giovedì e sabato 20:30–22:30

sabato 6, 20, 27 settembre e domenica 7, 21, 28 settembre 15:30–18:30

speciale SI FEST sabato 13 e domenica 14 settembre 10:00–19:00

Allegate foto; fonte: Archivio fotografico del Comune di Savignano sul Rubicone © Fototeca Marco Pesaresi, tutti i diritti riservati