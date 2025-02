Bellaria. Legionella in una casa di riposo, muore un’anziana signora per complicazioni legate all’infezione

Un’anziana ospite della casa di riposo La Marina a Bellaria è deceduta a causa di complicazioni legate all’infezione da legionella, contratta all’interno della struttura. Questo episodio, avvenuto alcune settimane fa, ha messo in allerta le autorità sanitarie locali, che hanno immediatamente adottato misure urgenti per garantire la sicurezza degli altri residenti.

Subito dopo la scoperta del focolaio, il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL ha emesso una serie di prescrizioni mirate ai gestori della casa di riposo. Tra le azioni raccomandate figurano trattamenti anti-legionella, volti a prevenire la diffusione del batterio all’interno della struttura.

Il 26 luglio, in seguito alle indicazioni dell’AUSL, il Comune di Bellaria ha emanato un’ordinanza che impone ai gestori della casa di riposo di implementare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio di infezione tra gli ospiti. Tra le misure richieste, vi è l’installazione di filtri anti-legionella in tutti i lavandini e le docce, oltre all’interdizione dell’uso dei servizi igienici non adeguatamente protetti.

La casa di riposo La Marina ha richiesto una proroga di dieci giorni per completare gli interventi, dopo aver già eseguito le azioni più urgenti. Tuttavia, il Comune di Bellaria ha emesso una seconda ordinanza che impone l’implementazione di tutte le misure richieste entro 7 giorni.

Fortunatamente, dopo il decesso dell’anziana, non sono stati segnalati nuovi casi di legionella tra gli altri ospiti della casa di riposo. Sono previsti nuovi sopralluoghi dell’autorità sanitaria per verificare il rispetto delle prescrizioni e l’efficacia delle misure adottate.