Bellaria, palpeggia una turista mentre accarezza il suo cane: chiesto il rinvio a giudizio per un 25enne

Era un pomeriggio d’estate come tanti, quando una giovane turista tedesca si è fermata ad accarezzare un pitbull incontrato lungo la strada. Un gesto gentile, trasformato in un incubo. A distanza di quasi quattro anni da quel 13 luglio 2021, la giustizia fa il suo corso: il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale a carico di un 25enne marocchino, residente nella località romagnola.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bellaria, la vittima – una ragazza di 23 anni – sarebbe stata molestata e palpeggiata all’improvviso, mentre si era chinata per coccolare l’animale. L’uomo, approfittando del momento, avrebbe infilato una mano sotto il vestito della giovane, toccandole le parti intime.

Sconvolta, la ragazza si sarebbe allontanata gridando e, il giorno seguente, ha trovato la forza di recarsi in caserma per presentare denuncia. Le indagini, che si sono avvalse anche del supporto tecnico del Ris di Parma, hanno permesso l’identificazione del presunto aggressore, difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni.

L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 22 ottobre 2025, davanti al Gup Vinicio Cantarini, presso il Tribunale di Rimini. Sarà in quella sede che verrà deciso se l’uomo dovrà affrontare un processo penale per le gravi accuse a suo carico.