Bellaria, “T-shirt d’artista”: il contest del BIM Triathlon premia un collettivo di Reggio Emilia

Lo sport è gesto, fatica, energia condivisa. Ma è anche cultura e bellezza. Con questa visione è nato il progetto “T-shirt d’artista”, un’iniziativa originale promossa dal BIM Triathlon, l’evento Olimpico Gold in programma l’8 giugno a Bellaria Igea Marina.

Nei mesi scorsi è stato lanciato un bando regionale aperto a illustratori, collettivi creativi e designer con l’obiettivo di realizzare un’opera visiva capace di interpretare il triathlon attraverso un linguaggio contemporaneo.

Ad aggiudicarsi il contest, a cui hanno partecipato una ventina di candidati, è stato il collettivo artistico “Interno 11” di Reggio Emilia, formato da giovani talenti capaci di combinare forza espressiva e stile astratto con una narrazione vibrante ed essenziale.

La loro proposta rappresenta il triathlon come un flusso continuo e inarrestabile, una fusione tra le tre discipline e l’ambiente in cui si svolgono. Un’opera che racconta lo sport non solo come fatica, ma anche come trasformazione ed equilibrio.

“Lo stile dell’opera – spiega il bellariese Nicolò Vasini, lo street-artist che ha curato il contest – richiama un’estetica contemporanea con influenze ispirate al mondo dello sport e della grafica pubblicitaria, dove le forme geometriche si fondono con elementi più fluidi per enfatizzare la velocità, la forza e la resistenza degli atleti. Il risultato è un’immagine vibrante e coinvolgente, che racconta il triathlon con passione ed energia”.

Durante il weekend del BIM Triathlon, l’opera di Interno 11 prenderà forma su un grande pannello di 6×2 metri, che diventerà lo sfondo dell’area premiazioni. Sarà parte della scenografia ufficiale, visibile a tutti: atleti, pubblico e media.

Dal murales nascerà anche la T-shirt ufficiale del BIM Triathlon 2025. Realizzata con la grafica dell’opera selezionata, la maglia sarà inclusa nel pacco gara per tutti i partecipanti.

“Il BIM Triathlon – spiega Andrea Arcidiacono, presidente dell’Elite Team Italia – non è solo una gara di triathlon bensì un grande contenitore di eventi, sinergie e intrattenimento. La gara ha già una sua identità, ma vorremmo che diventasse in futuro un appuntamento fisso per migliaia di atleti di tutte le età, un evento iconico capace di attirare partecipanti da tutto il mondo. Un’occasione per scoprire il nostro territorio, viverlo sotto ogni aspetto a partire dall’arte e apprezzarne la bellezza, la cultura, l’energia e il cibo. E quale palcoscenico migliore se non quello dell’Emilia-Romagna? I vincitori del bando, non a caso, sono di Reggio Emilia e questo significa che il messaggio è arrivato lontano, forte e chiaro e lo consideriamo il primo mattonincino di una grande opera d’ingegno collettivo”.

Comunicato stampa