Bellaria, trattore si ribalta in un fossato: 80enne incastrato sotto il mezzo, salvato dai vigili del fuoco

Momenti di angoscia ieri mattina, domenica 7 settembre, in via San Matteo a Bellaria Igea Marina: un uomo di 80 anni è rimasto imprigionato sotto il proprio trattore dopo che il mezzo agricolo si è ribaltato all’improvviso. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, permettendo di liberarlo e di affidarlo ai sanitari.

L’incidente nella proprietà privata

L’anziano era alla guida di un piccolo trattore all’interno di un terreno privato. Nel tentativo di evitare un ramo caduto a terra, ha allargato la manovra verso il fossato, provocando il ribaltamento del mezzo. L’ottantenne è rimasto intrappolato con un piede sotto il veicolo e non riusciva a liberarsi.

Il vicino che ha dato l’allarme

Ad accorgersi della situazione è stato un vicino, insospettito dalla scena insolita. Avvicinandosi, si è reso conto che l’uomo era incastrato sotto il trattore e ha immediatamente allertato il 118.

Soccorsi e ricovero a Cesena

Sette uomini dei vigili del fuoco sono accorsi sul posto e hanno lavorato rapidamente per sollevare e mettere in sicurezza il trattore, riuscendo così a liberare l’anziano, che è stato subito preso in carico dai sanitari. Anche se le sue condizioni non sono apparse critiche, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Bufalini di Cesena, a scopo precauzionale.

Paura e sollievo

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia, ma che si è chiuso con grande sollievo per familiari e vicini. Oggi la comunità di Bellaria, ancora scossa dall’accaduto, manifesta gratitudine per la rapidità dei soccorsi che hanno reso possibile un lieto epilogo.