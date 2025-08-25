Bellariva (RN), cinque ragazzi salvati dalle onde e dalla forte corrente grazie all’intervento dei bagnini

Una domenica al mare che poteva trasformarsi in tragedia quella di ieri mattina, domenica 24 agosto, a Bellaria. Cinque ragazzi – due italiani e tre stranieri – sono stati sorpresi dalle forti correnti e dalle onde all’altezza dei bagni 95, alimentate dai temporali degli ultimi giorni.

L’intervento tempestivo di quattro bagnini di salvataggio ha evitato il peggio: tutti e cinque i giovani sono stati riportati a riva in sicurezza, senza necessità di ulteriori cure da parte del personale del 118.

L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alla balneazione in condizioni di mare agitato e la fondamentale importanza della presenza dei bagnini per garantire la sicurezza dei bagnanti, soprattutto durante i periodi in cui le condizioni meteorologiche si fanno improvvisamente avverse.