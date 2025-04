Bergoglio, il papa più osannato della storia della chiesa dai non cattolici. … di Gianni Toffali

Il mondo si chiede perché Bergoglio è stato il papa più osannato della storia della chiesa. Osannato, acclamato, glorificato, inneggiato e magnificato, si badi bene, non dai cattolici (che al contrario gli hanno mosso non poche critiche) bensì da atei, agnostici, pagani, massoni e dai fedeli di tutte le religioni. Impossibile sintetizzare in poche righe i molteplici motivi per cui papa Francesco è quasi (ma anche senza quasi) riuscito a superare in fama il Superiore che avrebbe dovuto servire.

La detronizzazione dell’Altissimo e l’intronizzazione di sé medesimo, è facilmente ravvisabile nelle ultime parole di Francesco ai suoi fedelissimi. I suoi predecessori hanno lasciato la dimensione terrena volgendo lo sguardo lassù. Le ultime parole di Pio VI, papa deposto e esiliato: “Signore, perdonali”;

Le ultime di Papa Pio VIII: “Signore, ho sempre creduto, ora credo”;

Le ultime di Pio IX: “proteggete la Chiesa che ho tanto amato”;

Le ultime di Leone XIII, pronunziate in latino: “Valete omnes”;

Le ultime di Papa Pio XI: “Tutto è di Dio, tutto per Dio”;

Le ultime di Paolo VI: “Pater Noster”;

Le ultime parole di Giovanni Paolo II: “ Lasciatemi andare alla Casa del Padre”;

ed infine, le ultime parole di Benedetto XVI: “Signore, ti amo!”.

E le ultime parole di papa Francesco? “Grazie per avermi portato in piazza”.

Con dodici anni di Pontificato a coccolare le cose di quaggiù, sbarazzare la concorrenza è stato un gioco da ragazzi! Se di là, il Principale ha gradito, non ci è dato a sapere.

Gianni Toffali