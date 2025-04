Berrettini cancella Norrie e aspetta Rune, Musetti batte Arnaldi, ok anche Paolini

Lorenzo Musetti ha battuto Matteo Arnaldi nel derby azzurro al primo turno degli Australian Open.

Sono serviti quattro set intensi ed altrettante ore di gioco al carrarese per aver la meglio, con il risultato di 7-6(7/4), 4-6, 7-6(7/5), 6-3. Più agevole il successo di Jasmine Paolini, che ha battuto in due set la cinese Wei Sijia (n.117 del mondo), proveniente dalle qualificazioni ed al debutto assoluto in un Major: risultato 6-0, 6-4. Nel tabellone maschile accede al secondo turno anche Lorenzo Sonego, a spese dello svizzero Stan Wawrinka battuto con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5, 7-5.

Matteo Berrettini ha superato in rimonta il primo turno degli Australian Open battendo in tre set il britannico Cameron Norrie, con il puteggio di 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 6-3. Forte di 32 ace e 63 vincenti complessivi, il romano, numero 34 del mondo, ha imposto il suo ritmo, in un mix di potenza e precisione, finendo per togliere ogni speranza a Norrie (n.52). Berrettini, che ha giocato la sua 150ma partita sul duro nel circuito maggiore in carriera, ha ottenuto così la sua decima vittoria a Melbourne Park dove vanta come miglior risultato la semifinale del 2022.

Al prossimo turno, affronterà il danese Holger Rune che ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4. Numero 13 ATP, il 21enne Rune ha vinto tre dei quattro precedenti confronti diretti.

Battuto invece Luca Nardi (n.83) che all’esordio in main draw all’Australian Open è andato avanti due set a uno, ma non è riuscito a cogliere la sua prima vittoria in un major. Ha finito per cedere alla distanza contro il canadese Gabriel Diallo (n.86), che si è imposto 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2.

Ansa