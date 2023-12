Bimba ha fretta di nascere, Cc scortano genitori in ospedale

Una staffetta emozionante ha portato alla nascita della piccola presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Ieri mattina intorno alle 9 una macchina dei carabinieri, che si trovava vicino all’uscita 5 della tangenziale, è stata avvicinata da un’altra vettura. Il conducente era disperato e chiedeva aiuto, in quanto la sua compagna era in travaglio e stava per partorire seduta accanto a lui.

Il traffico in quel momento era molto intenso e la coppia temeva di non riuscire ad arrivare in tempo all’ospedale. Fortunatamente, i militari della stazione Bologna Mazzini si sono subito resi conto dell’emergenza e hanno deciso di accompagnare la coppia verso il Maggiore. Nonostante le difficoltà del traffico, sono riusciti ad arrivare in tempo per il lieto evento.

Quando la bimba è finalmente venuta al mondo, il papà non ha esitato a ringraziare pubblicamente i carabinieri, definendoli “angeli in divisa”. Ha scritto un messaggio commovente in cui ha detto: “Benvenuta al mondo, amore di mamma, papà e del tuo fratellone! Avevi così tanta fretta di nascere che mamma e papà hanno dovuto chiedere aiuto a questi meravigliosi angeli incontrati per caso durante il nostro tragitto verso l’ospedale. Con le sirene accese e in un batter d’occhio, ci hanno accompagnato a farti vedere la luce”.

Questa storia dimostra ancora una volta quanto sia importante il ruolo dei nostri carabinieri, che oltre a svolgere il loro compito di mantenere l’ordine e la sicurezza, sono pronti a intervenire in situazioni di emergenza, diventando veri e propri eroi. Auguriamo alla piccola una vita piena di felicità e ringraziamo i carabinieri per la loro prontezza e dedizione.