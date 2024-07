Bimbo ferito mentre giocava in giardino: attimi di paura a Sant’Andrea in Casale, vicino San Clemente

Questa mattina a Sant’Andrea in Casale, frazione di San Clemente, in via Tavoleto, momenti di tensione a seguito del ferimento di un bambino. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale a causa di una ferita provocata da un oggetto metallico durante un gioco nel giardino di casa.

I genitori del bambino hanno prontamente chiamato il 118 e il personale medico è intervenuto con l’elicottero di soccorso per garantire un trasferimento veloce e sicuro al nosocomio, dove sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti clinici.