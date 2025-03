BKN301 risponde alla crescente domanda di soluzioni di pagamento sicure con una nuova visione strategica

Articolo tradotto dal sito MENAFN.com. Middle East North Africa Financial Network è un sito web di informazione e notizie che opera principalmente nei Paesi del Medio Oriente e Nord Africa (MENA). La piattaforma è gestita dagli Emirati Arabi Uniti e si focalizza su notizie finanziarie, economiche e di mercato, oltre a fornire una varietà di servizi informativi destinati a professionisti del settore economico e finanziario.

BKN301 Group, leader nel settore dei pagamenti digitali e del Banking-as-a-Service (BaaS) nella regione MENA, ha svelato una nuova strategia mirata a trasformare l’ecosistema finanziario e ad aumentare le fonti di reddito per le banche tradizionali. Questa strategia prevede l’offerta di soluzioni fintech all’avanguardia, la creazione di un ambiente strutturato e robusto per banche e aziende, nonché la formazione di partnership influenti per avere un impatto positivo sul mercato finanziario della regione.

Un elemento chiave del nuovo piano strategico di BKN301 è il suo BaaS Orchestrator. Questa soluzione apre nuove strade per la crescita aziendale attraverso soluzioni di emissione digitale, eCommerce, funzionalità di core-banking e pagamenti transfrontalieri, consentendo alle banche tradizionali, neobanche e fintech di sfruttare queste soluzioni per migliorare i propri ricavi.

Nel contesto di un ambiente normativo favorevole nella regione MENA, esemplificato dall’introduzione della Sandbox Conditions Regulation da parte della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE), le aziende fintech sono ulteriormente incentivate a innovare e a contribuire allo sviluppo della regione. L’impegno di BKN301 nel rafforzare il dinamico panorama finanziario della regione è destinato a promuovere la crescita economica.

Il mercato Fintech della regione MENA è destinato a raggiungere una valutazione di 1,51 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,71%. Inoltre, il mercato dovrebbe raggiungere una valutazione di 2,40 miliardi di dollari entro il 2029, spinto dalle crescenti opportunità nel settore della finanza digitale. L’aumento delle attività di eCommerce e dei pagamenti digitali ha fatto crescere la domanda di soluzioni di pagamento sicure ed efficienti, posizionando attori fintech come BKN301 come facilitatori chiave dell’evoluzione digitale in corso.

In linea con la sua visione strategica esemplare, il Gruppo rimane impegnato a stringere nuove partnership e a sviluppare offerte all’avanguardia attraverso la sua soluzione BaaS Orchestrator, che collega diversi sistemi bancari core, processori di pagamento e servizi di terze parti.

Stiven Muccioli (foto), Fondatore e CEO di BKN301, ha dichiarato: “In BKN301, siamo impegnati a espandere la nostra presenza, affrontando al contempo i principali ostacoli che incidono sul settore finanziario della regione MENA. Sebbene la regione abbia un potenziale di crescita immenso, è fondamentale riconoscere e sensibilizzare i segmenti di popolazione non bancarizzati.”

Muccioli ha aggiunto: “Come pionieri delle soluzioni di pagamento digitali BaaS Orchestrator, siamo in grado di servire segmenti di comunità diversificati e siamo strategicamente equipaggiati per soddisfare le diverse esigenze del mercato regionale. Per questo motivo, abbiamo adottato una visione a lungo termine per espandere la nostra impronta a livello internazionale e aiutare a generare alti ricavi per le imprese.”

Sostenuto dalle sue avanzate capacità tecnologiche, BKN301 rimane impegnato a promuovere una crescita sostenibile e a offrire un valore impareggiabile ai suoi stakeholder.

