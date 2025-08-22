Blackout a Riccione, guasto importante alla cabina primaria di viale XIX Ottobre

ieri sera, 21 agosto, poco prima delle 21:30, diverse zone di Riccione sono rimaste al buio a causa di un guasto significativo alla cabina primaria di viale XIX Ottobre, attualmente sotto stretto monitoraggio dei tecnici di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento, ma l’intervento di riparazione richiederà alcuni giorni.

L’anomalia ha provocato interruzioni a macchia di leopardo su tutto il territorio cittadino. I tecnici sono intervenuti tempestivamente e hanno gradualmente rialimentato le utenze nel giro di un paio d’ore, riportando la situazione sotto controllo. La rete resta costantemente monitorata per prevenire nuovi disservizi.

Per assicurare la continuità dell’erogazione soprattutto nelle ore di punta, sono state installate quattro power station mobili e gruppi elettrogeni in punti strategici della città, alleggerendo la rete e riducendo il rischio di ulteriori blackout. Durante queste operazioni, non si escludono brevi interruzioni temporanee necessarie per completare le manovre in sicurezza.

E-Distribuzione avverte inoltre che, a causa della rete fortemente sollecitata, potrebbero verificarsi guasti imprevedibili. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a segnalare eventuali anomalie, mentre il piano di intervento prosegue per riportare la piena funzionalità della rete elettrica cittadina.