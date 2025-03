BLITZ DEI CARABINIERI ALL’INTERNO DI UN RISTORANTE DI MEDICINA: ELEVATE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 3000 EURO CON SUCCESSIVA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’.

I Carabinieri della Tenenza di Medicina, unitamente ai militari del Nucleo Antisofisticazione Sanità di Bologna hanno eseguito nella giornata di venerdì 1° marzo u.s., un controllo ad un ristorante di Medicina ove, attese le gravi condizioni igienico sanitarie dovute alla presenza di disordine diffuso e abbondante sporco pregresso, sono state contestate diverse sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a 3.000 euro (art.6 comma 5 e 8 del D.Lgs 193/2007 “omesso mantenimento dei requisiti minimi di igiene” e “mancata ottemperanza alle procedure HACCP”). A seguito di tale controllo, i militari della Tenenza di Medicina, unitamente agli ispettori del Dipartimento Salute Pubblica AUSL di Bologna, lunedì 4 marzo u.s., hanno notificato al responsabile del medesimo esercizio pubblico, un provvedimento urgente di sospensione dell’attività ai sensi dell’art.138 Reg. UE 625/2017, emesso a seguito delle violazioni accertate in precedenza. Tale provvedimento resterà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie previste per legge.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Interinale della Compagnia Carabinieri di Imola, Capitano Lifrieri Gino.

All. Foto d’archivio.