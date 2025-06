“Blu Sicuro”: bambini subacquei per un giorno a Bellaria Igea Marina

Maschera, pinne, bombole e tanta curiosità: sabato 21 giugno la spiaggia 41/42 di Bellaria Igea Marina si è trasformata in un piccolo centro di immersione per i più piccoli grazie all’evento “Blu Sicuro – A scoprire con noi il mondo sottomarino”, promosso dal Nucleo di Protezione Civile – Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” e dall’Associazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani”, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa, completamente gratuita e aperta a bambini dai 5 anni in su, ha riscosso un grande successo di pubblico: tantissime famiglie hanno colto l’occasione per regalare ai loro piccoli una giornata diversa, formativa e avventurosa.

Guidati da istruttori esperti, i bambini hanno potuto indossare per la prima volta l’attrezzatura da sub e cimentarsi in prove pratiche e dimostrazioni, il tutto in un contesto protetto e ludico. L’obiettivo? Avvicinare i più giovani al mondo subacqueo, insegnando loro i concetti fondamentali della sicurezza in acqua e dell’educazione ambientale marina.

Un percorso emozionante tra giochi, esplorazioni e lezioni di rispetto per il mare: “Un’esperienza formativa che unisce divertimento e consapevolezza ambientale – hanno sottolineato gli organizzatori – con l’obiettivo di seminare nei più piccoli l’amore e il rispetto per il mare”.

Visto il grande entusiasmo, l’evento tornerà a luglio a Igea Marina, con una nuova giornata dedicata alla scoperta del mondo sommerso. Anche in quell’occasione la partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti i bambini dai 5 anni in su.