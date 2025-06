Bologna. 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Oggi viene celebrato il 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata il Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha reso omaggio sia ai Caduti deponendo una corona d’alloro nel Sacrario del Museo Storico dell’Arma che alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente è stato ricevuto al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, unitamente ai Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’ONAOMAC (Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri) e dell’Associazione Nazionale Forestali, nonché una rappresentanza di militari, tra cui alcuni Carabinieri che saranno premiati in occasione della cerimonia pomeridiana per essersi distinti in servizio.

Nel pomeriggio, in Piazza di Siena, all’interno della suggestiva cornice di Villa Borghese, avrà luogo una cerimonia alla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, di Autorità parlamentari e di governo, di esponenti delle Magistrature, di Autorità militari, civili, religiose.

L’evento, che avrà inizio alle ore 19:00 con lo schieramento di tre Reggimenti di formazione rappresentativi di tutte le componenti dell’Arma, prevede:

–la rassegna dei Reparti da parte del Presidente del Senato, del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;

— la consegna alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri della Medaglia d’Oro al Valor Civile per i meriti acquisiti per la preziosa attività svolta a tutela dei minori;

—la consegna delle ricompense individuali, tra cui una Medaglia d’Oro e due Medaglie d’Argento al Valor Civile.

Si assegnerà anche il tradizionale “Premio Annuale” a cinque Comandanti di Stazione ed uno di Nucleo Forestale, impegnati quotidianamente ad accogliere, ascoltare, soccorrere la comunità e tutelare l’ambiente.

Dopo il deflusso dei Reparti seguirà lo sfilamento dei cavalli murgesi con carrozze e lo Storico Carosello Equestre, realizzato dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo per rievocare la “Carica di Pastrengo” del 1848.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale YouTube dell’Arma dei Carabinieri (https://www.youtube.com/live/6c6LdF6wcVo) e rilanciata anche sui profili social ufficiali con l’hashtag #FestArma2025.

