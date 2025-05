Bologna, 22enne indagato per violenza sessuale e maltrattamenti: scatta il braccialetto elettronico e l’allontanamento

I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 22enne nigeriano, indagato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata e continuata. L’uomo, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, è stato allontanato dall’abitazione e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo a distanza (braccialetto elettronico).

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, è partita dalla denuncia della compagna dell’uomo, una donna sulla quarantina, che si è rivolta ai militari preoccupata per la propria incolumità. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe subito offese, minacce, umiliazioni, aggressioni fisiche e continue violenze psicologiche, al punto da sviluppare un grave stato d’ansia e prostrazione.

Sul fronte della violenza sessuale, l’uomo è accusato di aver costretto la vittima a subire atti sessuali contro la sua volontà. Una situazione gravissima che ha spinto la magistratura a intervenire con urgenza.

Il 22enne è stato rintracciato e raggiunto dalla misura cautelare, che ora lo obbliga a mantenere le distanze dalla donna e ad essere costantemente monitorato dalle forze dell’ordine.