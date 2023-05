BOLOGNA. 24ENNE ETIOPE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Marmorta (BO): I Carabinieri della Stazione di Marmorta hanno denunciato un 24enne di origini etiope, in Italia senza fissa dimora, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

È successo mercoledì 24 verso le 19:30 circa quando, i Carabinieri della Centrale Operativa di Molinella, hanno ricevuto una segnalazione sull’utenza “112” da parte una residente, la quale segnalava che i propri figli, telefonicamente, palesemente spaventati, le avevano riferito di aver notato, nei pressi del supermercato Golinelli, sito lungo la via Provinciale Inferiore, un uomo di carnagione scura, alto, magro e con cappellino da tennis, il quale, una volta estratto dai pantaloni un cutter di colore blu e grigio, aveva tagliato le gomme di un’autovettura in sosta.

L’uomo, perfettamente corrispondente alla descrizione fornita, è stato rintracciato poco dopo in via Fiume Vecchio dalla pattuglia dei Carabinieri giunti sul posto. Nell’avvicinarsi all’uomo, i militari hanno notato che lo stesso aveva lanciato frettolosamente sul prato un oggetto, come per disfarsene avendo visto la pattuglia. Prontamente recuperato dai militari, il cutter è risultato perfettamente corrispondente a quello descritto dalla richiedente, mentre l’autovettura danneggiata si era già allontanata.

Il 24enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria solo per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il cutter, dalla lama di 17 cm, è stato sequestrato.

All. Foto CC Bologna

Comando Provinciale Carabinieri Bologna